Cinco detenidos en Tarragona y Vinaròs por trata de seres humanos para explotación laboral

La Guardia Civil detuvo el 7 de octubre a cuatro personas en Tarragona y a una quinta en Vinaròs (Castellón) acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y el tráfico de drogas, según ha informado el instituto armado este martes.

La investigación comenzó por las denuncias de tres trabajadores extranjeros que aseguraron que habían sido trasladados a España atraídos con promesas de empleo, alojamiento, manutención, remuneración y ayuda para regularizar su situación documental una vez en el país.

Sin embargo, según la Guardia Civil, eran presuntamente sometidos a jornadas prolongadas, sin descanso semanal ni remuneración, y a restricciones que podían limitar su libertad de circulación.

Los agentes registraron inmuebles de las localidades tarraconenses de Vinallop y Ulldecona y la castellonense de Vinaròs.

Durante el operativo, la policía también intervino 4.014 gramos de una sustancia que dio positivo en opiáceos en las pruebas preliminares.

Las personas que habían sufrido las presuntas situaciones de explotación laboral están acogidas a programas específicos de protección para víctimas de este tipo de delitos.

Según la Guardia Civil, la investigación se centra ahora en el esclarecimiento de los hechos para determinar la participación de cada uno de los implicados.