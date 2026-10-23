Castellón recibe a la cónsul general de Ucrania en Barcelona en el marco de la primera edición de Ucraïna Fest

El Ayuntamiento de Castellón ha acogido este viernes la recepción institucional a la cónsul general de Ucrania en Barcelona, Olena Trónina, con motivo de la primera edición de Ucraïna Fest. El encuentro, celebrado en el Salón de Plenos, ha reunido a representantes municipales, miembros de la delegación consular y de la asociación de ucranianos de Castellón y provincia Kalyna.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha recibido a la delegación junto al concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales. También han participado Oleg Grabovetskyy, cónsul de Ucrania en Barcelona responsable de Asuntos Económicos, y Pablo Gil López, cónsul honorario de Ucrania en la Comunitat Valenciana.

La recepción se enmarca en la primera edición de Ucraïna Fest, una iniciativa que pone en contacto a las comunidades ucraniana y castellonense a través de la cultura y las tradiciones.

Intercambio de regalos y tradiciones culturales

Durante el acto se han sucedido las intervenciones de la cónsul general, Olena Trónina; la presidenta de Kalyna, Oksana Vovk Simón, y la alcaldesa de Castellón. El encuentro también ha incluido un intercambio de obsequios representativos de ambas culturas.

Entre los presentes entregados por la delegación ucraniana destaca un cuadro bordado con cuentas de cristal que reúne símbolos de Castellón y de la ciudad de Vinnytsia. Los niños y jóvenes participantes también han recibido un recuerdo por parte del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más destacados de la recepción ha llegado con la actuación del conjunto folclórico infantil y juvenil Barvinok, procedente de Vinnytsia, que ha interpretado la popular canción castellonense ‘La Panderola’ en el Salón de Plenos.

El grupo ha sido el encargado de dar la bienvenida a la delegación consular a su llegada al Ayuntamiento.

Un encuentro entre Castellón y Ucrania

La recepción ha concluido con la interpretación de los himnos nacionales de Ucrania y España y una fotografía de grupo en la escalera principal del Ayuntamiento, en la que han participado las autoridades, los representantes de Kalyna y los niños y jóvenes del conjunto Barvinok.

El acto institucional forma parte de la programación de Ucraïna Fest, que celebra su primera edición en Castellón con la participación de representantes institucionales y de la comunidad ucraniana.