Castellón mantiene el tirón turístico en septiembre y eleva un 3,3% la ocupación hotelera

La provincia de Castellón ha cerrado septiembre con una ocupación hotelera media del 83,1%, lo que supone un incremento de 3,3 puntos respecto al mismo mes de 2025, cuando se situó en el 79,8%. Así se desprende de los datos de la patronal hotelera Hosbec, que reflejan el buen comportamiento del sector turístico castellonense, incluso durante la segunda mitad del mes, cuando la ocupación alcanzó el 79,6%, frente al 78,8% del año anterior.

El mercado nacional sigue siendo mayoritario, aunque pierde peso en favor del turismo internacional. En septiembre, los clientes españoles representaron el 74,3% del total, frente al 80% registrado en 2025. Por su parte, los turistas británicos aumentaron su presencia del 3,2% al 4,7% y los franceses pasaron del 3,2% al 4%.

También destaca la llegada de visitantes procedentes de Portugal, que representan el 2,5% de la demanda, así como de República Checa y Eslovaquia, con un 1,8% y un 1,7%, respectivamente. Esta diversificación es todavía más evidente durante la segunda quincena de septiembre, cuando el mercado español desciende al 69,3%, mientras que Reino Unido y Francia alcanzan el 6,7% y el 6%.

Los hoteles de 3 estrellas lideran el crecimiento

Por categorías, los establecimientos de 3 estrellas son los que experimentan el mayor incremento de ocupación, con una media del 84,7% durante septiembre. Se trata de una subida de 7,7 puntos respecto al mismo mes del año pasado, cuando registraron un 77%.

Los hoteles de 4 estrellas también mejoran sus cifras, con una ocupación media del 84%, frente al 81,9% de septiembre de 2025. Sin embargo, durante la segunda quincena, estos establecimientos se mantienen prácticamente en los mismos niveles del ejercicio anterior, con una ocupación del 80,7%.

Octubre arranca con un 71,4% de reservas

Las buenas cifras de septiembre dan paso a un inicio de octubre con perspectivas de continuidad para el sector hotelero. Según Hosbec, las reservas confirmadas para la primera quincena del mes alcanzan ya el 71,4%, un nivel que proporciona una base de actividad para afrontar el cambio de temporada.

Castellón inicia así el otoño tras cerrar un septiembre con mejores resultados que el año anterior y con una mayor diversificación de los mercados internacionales, aunque con una actividad que comienza a adaptarse a la temporada baja.