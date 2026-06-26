Castellón lanza la campaña “No seas trasto” para fomentar el reciclaje de voluminosos y evitar el abandono de enseres en la vía pública

El Ayuntamiento de Castellón y la empresa Tetma han presentado este martes la campaña de sensibilización ciudadana “No seas trasto”, una iniciativa destinada a fomentar la correcta gestión de los residuos voluminosos y evitar su abandono en la vía pública.

La presentación ha tenido lugar a pie de calle, frente a la Oficina de Información Ambiental, y ha contado con la participación del concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo; el responsable de Tetma, José María Villar; y el director de Servicios Urbanos, Cristóbal Badenes.

La campaña informa a la ciudadanía sobre las dos alternativas gratuitas disponibles para deshacerse de muebles, colchones y otros enseres: su traslado al Ecoparque Fijo, situado junto al Mercado de Abastos, o la solicitud del servicio de recogida a domicilio a través del teléfono 964 216 134.

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha subrayado que gestionar correctamente este tipo de residuos “es fácil, gratuito y está al alcance de todos”, al tiempo que ha advertido de que su abandono en la calle dificulta la movilidad, especialmente de personas mayores o con movilidad reducida, además de deteriorar la imagen de los barrios y generar un sobrecoste en su retirada.

Toledo ha señalado que el objetivo de la campaña es dar a conocer los servicios municipales disponibles y avanzar hacia “un Castellón más limpio, ordenado y comprometido con el cuidado del espacio público”.

Los datos del servicio entre enero y mayo de 2026 reflejan una evolución positiva en la gestión de estos residuos, con un total de 2.693.260 kilos recogidos, lo que supone un incremento del 33,7% respecto al mismo periodo de 2025.

De esa cantidad, 830.900 kilos corresponden al servicio de recogida domiciliaria, que crece un 20,5%, mientras que 1.862.360 kilos han sido depositados en el Ecoparque, con un aumento del 40,7%.

Más información y servicios municipales

Por su parte, el responsable de Tetma, José María Villar, ha destacado que esta iniciativa refuerza el compromiso con la limpieza urbana y la prevención de vertidos incontrolados, así como con la promoción de hábitos responsables entre la ciudadanía.

La campaña también pone en valor la Oficina de Información Ambiental, ubicada en la avenida Rey Don Jaime, 84, en funcionamiento desde la finalización de las fiestas de la Magdalena, como punto de atención ciudadana para resolver dudas sobre limpieza y gestión de residuos.

El concejal ha explicado además que esta será la primera de varias campañas de sensibilización previstas dentro del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que incorpora un refuerzo de recursos humanos y materiales para la ciudad.

La iniciativa contará también con informadores ambientales que recorrerán distintos puntos de Castellón y la Marjalería para informar sobre el uso correcto de los servicios municipales, así como con talleres formativos en barrios y asociaciones vecinales durante el mes de julio.

Estos informadores repartirán material informativo, como imanes con el teléfono del servicio de recogida, y explicarán el funcionamiento de las dos opciones gratuitas disponibles: la recogida a domicilio y el Ecoparque Fijo.

Además, el Ayuntamiento recuerda la existencia del servicio de recogida de restos de poda, disponible a través del 010, como alternativa específica para residuos vegetales.