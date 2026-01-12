Castellón lanza la campaña ‘Código H – Hoy somos héroes’ para prevenir el acoso escolar desde edades tempranas

La concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón ha presentado este miércoles la campaña ‘Código H – Hoy somos héroes’, una iniciativa de sensibilización y prevención del acoso escolar dirigida a concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de actuar frente al bullying, especialmente en las primeras etapas educativas.

La campaña pone el acento en valores como la empatía, el respeto y la implicación activa del alumnado, subrayando el papel clave que desempeñan los compañeros que presencian situaciones de acoso para frenar estas conductas.

La iniciativa surge del trabajo desarrollado en el Consejo de la Infancia y la Adolescencia, un órgano de participación en el que los propios escolares trasladaron sus preocupaciones y propuestas para mejorar la convivencia en los centros educativos. El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha destacado que “escuchar a niños y adolescentes es fundamental, porque son ellos quienes viven estas situaciones en primera persona y quienes mejor pueden identificar el acoso y ayudarnos a diseñar campañas útiles y cercanas”.

Un spot protagonizado por alumnado del IES El Caminàs

La campaña está dirigida principalmente a escolares de entre 8 y 13 años, con mensajes y formatos adaptados a su realidad cotidiana. Como elemento central, la concejalía ha presentado un spot audiovisual que se difundirá a través de las redes sociales municipales.

El vídeo recrea una situación realista de acoso escolar en un centro educativo y muestra cómo los compañeros de clase, al identificar lo que ocurre, comunican el caso al profesorado para detener el acoso de forma rápida. El spot ha sido grabado con la participación de alumnado de 1º de la ESO del IES El Caminàs, reforzando su carácter educativo y cercano.

Un cómic educativo y material para los centros

La iniciativa se completa con un cómic original protagonizado por Capitán Zero, un personaje simbólico que representa la capacidad de actuar cuando alguien lo necesita. A través de esta historia se presenta el Código H, un conjunto de normas sencillas basadas en la empatía, el respeto y la acción responsable frente al bullying.

El cómic estará disponible para todos los centros educativos de Castellón que lo soliciten, como herramienta para trabajar la prevención del acoso escolar en el aula. Además, se distribuirán carteles en formato A3 y flyers en colegios e institutos, junto a acciones de sensibilización en redes sociales.

Vidal ha señalado que “queremos movilizar a toda la comunidad educativa y poner el foco también en quienes presencian el acoso. Los testigos tienen un papel clave y, con un solo gesto, pueden marcar la diferencia”.

Recursos municipales para la prevención del bullying

El Ayuntamiento de Castellón cuenta con herramientas específicas para la detección y prevención del acoso escolar a través de la Policía Local, como la figura del Agente Tutor y el programa Comunica Jove. Estos recursos permiten una actuación cercana y coordinada en los centros educativos, facilitando la detección temprana y el acompañamiento al alumnado y a las familias.

En el marco de Comunica Jove, se imparten de forma continuada sesiones de sensibilización en los centros, a cargo de psicólogos especializados y agentes de la Policía Local.

Concurso municipal contra el acoso escolar

Desde la concejalía también se ha recordado el concurso municipal contra el acoso escolar celebrado el curso pasado, dirigido a alumnado de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4º de la ESO. La iniciativa buscaba fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia, así como sensibilizar sobre el acoso escolar y el ciberacoso.

“El concurso fue una oportunidad para que los alumnos reflexionaran, se expresaran y se implicaran activamente en la lucha contra el acoso escolar”, ha señalado Vidal, quien ha subrayado que “la voz de los jóvenes es clave para construir centros educativos seguros y basados en la convivencia”.