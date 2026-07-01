Castellón y Ecovidrio impulsan una campaña para fomentar el reciclaje de vidrio durante las fiestas de Sant Pere del Grao

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Urbanismo y Servicios Públicos y la Tenencia de Alcaldía del Grao, junto a Ecovidrio, ha puesto en marcha la campaña 'Sant Pere Recicla en Verd', una iniciativa de sensibilización ambiental para fomentar el reciclaje de envases de vidrio durante las fiestas de Sant Pere del Grao.

La campaña se desarrollará el próximo 3 de julio, coincidiendo con el tradicional Día de las Paellas, una de las jornadas con mayor participación y generación de residuos de las fiestas. Entre las 11.00 y las 14.00 horas, un equipo de educación ambiental recorrerá las collas y peñas instaladas en el Paseo Buenavista para informar sobre la correcta separación de los envases de vidrio y promover su depósito en los iglús verdes habilitados en el recinto.

La iniciativa también contará con una carpa abierta al público en la que se organizarán juegos y actividades participativas para dar a conocer los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio. Además, los asistentes podrán participar en un photocall y llevarse una fotografía como recuerdo.

El concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha destacado que las fiestas "son una excelente oportunidad para demostrar que la diversión y el compromiso con el medio ambiente pueden y deben ir de la mano".

En la misma línea, la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha señalado que la campaña pretende "facilitar el reciclaje de vidrio y animar a las collas y peñas a convertirse en protagonistas de unas fiestas cada vez más sostenibles y avanzar así hacia un modelo festivo más respetuoso con el entorno".

Por su parte, el gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala, ha recordado que el Día de las Paellas concentra "una gran actividad y, por tanto, también un importante volumen de envases de vidrio que hay que depositar correctamente en sus contenedores". Asimismo, ha subrayado que la participación ciudadana es fundamental para que estos residuos puedan reciclarse y convertirse de nuevo en envases, contribuyendo al ahorro de materias primas, energía y emisiones de CO₂.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el vidrio depositado en los contenedores se recicla al 100 % y puede reutilizarse de forma indefinida para fabricar nuevos envases sin perder sus propiedades, lo que contribuye a reducir los residuos en vertederos, disminuir la extracción de materias primas y reducir las emisiones asociadas a su producción.