Castellón dispara su ocupación hotelera y consolida su crecimiento turístico antes del verano

Castellón se ha convertido en uno de los destinos con mejor evolución turística de la Comunitat Valenciana durante el mes de mayo, confirmando la tendencia positiva que se venía observando en los últimos meses. La ocupación hotelera alcanzó el 77% durante la segunda quincena del mes, once puntos por encima del mismo periodo de 2025, lo que ha permitido cerrar mayo con una media del 73,2%, ocho puntos más que el año anterior.

El mercado nacional continúa siendo el principal motor de la actividad turística en la provincia, concentrando el 75,5% de la demanda durante el conjunto del mes. No obstante, también se aprecia un incremento de la presencia internacional, especialmente del turismo británico, que eleva su peso hasta el 5,8% del total mensual y alcanza el 7,4% durante la segunda mitad de mayo.

Junto al Reino Unido, mercados como Francia, Alemania, Italia, Polonia y Rumanía contribuyen a una demanda extranjera cada vez más diversificada, capaz de generar ocupación más allá de los periodos vacacionales tradicionales.

La mejora de los indicadores también se refleja en la planta hotelera. Los establecimientos de cuatro estrellas registraron una ocupación del 77,7% en la segunda quincena de mayo, frente al 65,6% alcanzado en las mismas fechas del año pasado. La media mensual se situó en el 73,5%, consolidando uno de los crecimientos más destacados entre los principales destinos analizados.

Las previsiones para junio mantienen esta dinámica positiva. Las reservas ya confirmadas para la primera quincena se sitúan en el 76%, un porcentaje muy elevado para estas fechas y que anticipa que Castellón seguirá ganando protagonismo dentro del mapa turístico de la Comunitat Valenciana conforme avance la temporada de verano.