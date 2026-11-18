El Patronato de Turismo de Castellón ha organizado una jornada gastronómica dedicada al Ximo, uno de los productos más representativos de la cocina tradicional castellonense. La iniciativa tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en la plaza Doctor Marañón, con la colaboración de la Diputación Provincial.

La programación incluirá un Concurso Popular del Ximo, demostraciones de cocina en directo, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales. También habrá propuestas infantiles y actividades familiares para acercar esta especialidad a vecinos y visitantes y dar a conocer su historia y elaboración.

La jornada pretende reivindicar el Ximo como parte de la identidad culinaria de Castellón y reforzar el papel de la gastronomía como atractivo turístico. El encuentro contará también con la participación de asociaciones, profesionales de la hostelería y colectivos vinculados a la promoción turística y cultural de la ciudad.