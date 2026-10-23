Castellón ya conoce las siete pirotecnias del XXXI Concurs de Mascletaes de la Magdalena 2027

Castellón ya tiene el calendario del XXXI Concurs de Mascletaes «Ciutat de Castelló» para las fiestas de la Magdalena 2027. El sorteo celebrado este viernes, 23 de octubre, ha determinado qué siete empresas pirotécnicas participarán en el certamen y el día que disparará cada una de ellas.

El acto ha estado presidido por la reina de las fiestas, María Collados, y la reina infantil, Nayra Luque, con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, miembros de la Junta de Festes y representantes del sector pirotécnico. El secretario municipal ha supervisado el desarrollo del sorteo.

Las empresas seleccionadas son Alto Palancia, F.A. del Mediterráneo, Valenciana, Global Foc, Pibierzo, Tamarit y Turís. Todas participarán en el concurso entre el lunes 1 y el domingo 7 de marzo de 2027, con disparos previstos a las 14:00 horas en el recinto situado en la calle Santa María Rosa Molas, junto a la plaza del Primer Molí.

Calendario de las mascletaes de la Magdalena 2027

El sorteo, en el que las reinas de las fiestas han actuado como mano inocente, ha establecido el siguiente orden de participación:

Lunes 1 de marzo: F.A. del Mediterráneo.

Martes 2 de marzo: Pibierzo.

Miércoles 3 de marzo: Alto Palancia.

Jueves 4 de marzo: Tamarit.

Viernes 5 de marzo: Valenciana.

Sábado 6 de marzo: Turís.

Domingo 7 de marzo: Global Foc.

Alto Palancia abrirá las mascletaes de la Magdalena

Antes del inicio del concurso, el sábado 27 de febrero, la Pirotecnia Alto Palancia será la encargada de disparar la primera mascletà de las fiestas de la Magdalena 2027, como ganadora del certamen de 2026.

De esta forma, Castellón ya tiene definido el calendario de uno de los actos pirotécnicos destacados de las próximas fiestas fundacionales.