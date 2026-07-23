Castellón, entre las capitales donde se prevé un aumento del precio del alquiler hasta septiembre

El precio de la vivienda en alquiler en Castellón de la Plana podría aumentar un 1,2 % durante el tercer trimestre de 2026, según las previsiones del Índice Predictivo de alquiler DataVenues elaborado por Fotocasa mediante herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

La estimación sitúa a Castellón entre las 17 capitales de provincia españolas en las que se prevé un incremento de las rentas hasta finales de septiembre. En la Comunitat Valenciana, el informe apunta también a una subida del 1,5 % en Valencia, mientras que Alicante registraría un descenso del 3,8 %.

A nivel nacional, el estudio prevé una evolución mayoritariamente a la baja de los precios del alquiler. En total, estima descensos en 32 capitales de provincia, incrementos en 17 y estabilidad en dos ciudades.

Las mayores subidas previstas corresponden a Zamora (16,8 %), Sevilla (12 %) y Soria (7,2 %). En el extremo contrario, Cuenca (-17,2 %), Palma (-12,6 %) y Palencia (-11,9 %) encabezarían las mayores caídas del precio del alquiler durante el tercer trimestre.

Según Fotocasa, estas previsiones apuntan a una fase de estabilización del mercado del alquiler tras varios años de incrementos generalizados, aunque la demanda de vivienda en arrendamiento continúa siendo elevada.