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Castellón, entre las capitales donde se prevé un aumento del precio del alquiler hasta septiembre

La capital castellonense figura entre las 17 ciudades españolas donde se espera una subida, mientras Alicante registraría un descenso del 3,8 % y Valencia aumentaría un 1,5 %

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

Imagen de archivo de la ciudad de Castelló de la Plana
Imagen de archivo de la ciudad de Castelló de la Plana | Ajuntament de Castelló

El precio de la vivienda en alquiler en Castellón de la Plana podría aumentar un 1,2 % durante el tercer trimestre de 2026, según las previsiones del Índice Predictivo de alquiler DataVenues elaborado por Fotocasa mediante herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

La estimación sitúa a Castellón entre las 17 capitales de provincia españolas en las que se prevé un incremento de las rentas hasta finales de septiembre. En la Comunitat Valenciana, el informe apunta también a una subida del 1,5 % en Valencia, mientras que Alicante registraría un descenso del 3,8 %.

A nivel nacional, el estudio prevé una evolución mayoritariamente a la baja de los precios del alquiler. En total, estima descensos en 32 capitales de provincia, incrementos en 17 y estabilidad en dos ciudades.

Las mayores subidas previstas corresponden a Zamora (16,8 %), Sevilla (12 %) y Soria (7,2 %). En el extremo contrario, Cuenca (-17,2 %), Palma (-12,6 %) y Palencia (-11,9 %) encabezarían las mayores caídas del precio del alquiler durante el tercer trimestre.

Según Fotocasa, estas previsiones apuntan a una fase de estabilización del mercado del alquiler tras varios años de incrementos generalizados, aunque la demanda de vivienda en arrendamiento continúa siendo elevada.

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