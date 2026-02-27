Castelló arranca la Magdalena: reparto de pulseras, cintas y programas los días 3 y 4 de marzo

Castelló ya huele a Magdalena. La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha anunciado el inicio del reparto oficial de cintas, pulseras y programas (‘llibrets’) que marcan simbólicamente el comienzo de las fiestas fundacionales. “Queremos que cada castellonense pueda llevar su pulsera con orgullo y tener el programa a mano para no perderse ninguno de los más de 200 actos que hemos preparado de la mano de la Junta de Fiestas”, ha señalado Selma.

Reparto de pulseras, cintas y ‘llibrets’

El reparto se llevará a cabo los próximos martes y miércoles, 3 y 4 de marzo, en la Plaza Mayor en horario de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 horas, así como en las distintas tenencias de Alcaldía, de 11:00 a 13:00 horas.

La concejala ha subrayado el esfuerzo logístico del consistorio: “Hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas, 50.000 llibrets. Entre las cintas se incluyen las que se repartirán con las cañas el día de la Romeria, y de las pulseras, las 40.000 que recibirán los niños y niñas en los colegios de Castellón”.

Venta de sillas para los desfiles

Paralelamente, ya está disponible la información para la compra de sillas para los desfiles más destacados de la Magdalena: el Pregó, el Desfile de Gaiatas, la Cavalcada Infantil, el Desfile de Animación y el Desfile especial del 50 Aniversario de los Moros d’Alqueria.

Los precios serán de 5 euros para el Pregó y 4 euros para el resto de desfiles. La venta se realizará en el Centro de Vida Activa y Saludable (calle Enmedio, 128) en los siguientes horarios:

2 de marzo: 17:00 – 20:00 horas

3, 4 y 5 de marzo: 9:00 – 13:00 y 17:00 – 20:00 horas

6 de marzo: 9:00 – 13:00 horas

Selma ha animado a la ciudadanía a adquirir sus sillas con antelación para “poder disfrutar con comodidad de los desfiles más emblemáticos” de la ciudad.