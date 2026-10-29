Castellón activa un servicio especial de autobús a los cementerios por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Castellón pone en marcha desde hoy jueves, 29 de octubre, y hasta el domingo 1 de noviembre una línea especial de autobús con motivo de la festividad de Todos los Santos. El servicio conectará el paseo Ribalta, a la altura de La Farola, con el Cementerio de San José y el Nuevo Cementerio para facilitar los desplazamientos en transporte público. Las salidas desde el paseo Ribalta serán a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00 y 17:00 horas, mientras que desde el Nuevo Cementerio partirán a las 10:30, 11:30, 12:30, 16:30 y 17:30 horas.

La programación del sábado 1 de noviembre incluye varios actos religiosos y homenajes a los difuntos. En el Cementerio de San José, la misa se celebrará a las 11:00 horas en la explanada de entrada, seguida de una ofrenda a los difuntos a las 12:00 horas y un acto en memoria de los fallecidos en el cuadro civil a las 12:30 horas. En el Nuevo Cementerio, situado en el camino de la Enramada, la misa está prevista a las 12:30 horas.

El dispositivo municipal contempla también labores especiales de limpieza y mantenimiento de los cementerios, así como la intervención de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad Urbana para regular los accesos y facilitar la circulación. Además, se habilitará un servicio especial de recogida de residuos. Durante estos días, los camposantos mantendrán su horario habitual de invierno, de 9:00 a 18:00 horas.