Burriana llevará a Pleno la modificación del Plan Parcial de Sant Gregori para proteger la villa romana

El Ayuntamiento de Burriana elevará al Pleno municipal la Modificación puntual número 3 del Plan Parcial del sector SUR-T.1 «Sant Gregori», un trámite que permitirá avanzar en la protección y conservación integral de su villa romana. La propuesta contempla adaptar el planeamiento urbanístico para facilitar la puesta en valor y la comprensión de este destacado conjunto arqueológico, integrado en el patrimonio cultural valenciano.

La modificación urbanística se ajusta a los informes y determinaciones del procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, que concluyó con un informe favorable de la Comisión de Evaluación Ambiental. Además, permitirá dar cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003 y a su resolución complementaria de 2009.

Entre las medidas previstas se encuentra la obtención de los informes sectoriales correspondientes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Administración General del Estado en materia de costas. Asimismo, el consistorio se compromete a elaborar informes de seguimiento cada cuatro años para comprobar la evolución y el estado de conservación tanto del yacimiento como de su entorno natural.

Una vez aprobada inicialmente por el Pleno, la modificación se someterá a un periodo de información pública de 45 días hábiles. El plazo comenzará tras la publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la página web municipal. Durante ese tiempo, los interesados podrán consultar la documentación en la sede electrónica del Ayuntamiento y presentar alegaciones, observaciones o aportaciones.

En paralelo, el consistorio solicitará los informes necesarios a las administraciones sectoriales y a las entidades suministradoras de servicios públicos para completar el procedimiento con todas las garantías.

Un desarrollo urbanístico de 2,5 millones de metros cuadrados

Esta modificación puntual parte de los primeros trabajos realizados por la empresa adjudicataria Comaypa, que está siguiendo un cronograma técnico con las distintas fases necesarias para redactar el nuevo proyecto bajo el régimen de gestión directa municipal.

La actuación afecta a una superficie de 2,5 millones de metros cuadrados en primera línea de costa y constituye uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana. El sector tiene capacidad para albergar alrededor de 6.000 nuevas viviendas, por lo que la adaptación del planeamiento busca compatibilizar el desarrollo urbanístico de Sant Gregori con la protección de su importante patrimonio arqueológico.