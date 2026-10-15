Begoña Carrasco: “Queremos turismo, sí, pero sostenido y sostenible”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado en el V Foro de Sostenibilidad de Onda Cero Castellón, celebrado bajo el lema “10 voces para construir el futuro del turismo sostenible en Castellón”, donde ha defendido la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico, la protección del territorio y la calidad de vida de los residentes.

“Queremos turismo, por supuesto que sí, porque es un motor de generación de empleo y de oportunidades”, ha afirmado Carrasco durante la entrevista. La alcaldesa ha insistido en que el objetivo municipal es consolidar un modelo turístico que se mantenga durante todo el año y que sus beneficios sean compatibles con el bienestar de la ciudadanía. “Para mantenerlo, ese equilibrio es fundamental”, ha señalado.

Refugios climáticos y espacios más saludables

Uno de los asuntos centrales de la entrevista ha sido la adaptación de Castellón a las altas temperaturas. Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una red de refugios u oasis climáticos en centros municipales, donde la población puede resguardarse del calor durante el verano.

La alcaldesa también ha destacado la instalación de las primeras cinco fuentes de agua potable refrigerada, una iniciativa que, según ha indicado, se ampliará hasta alcanzar cerca de 20 fuentes repartidas por la ciudad el próximo verano.

Entre los proyectos municipales, ha mencionado también Castellón Naturaleza en Red, una iniciativa subvencionada por la Unión Europea que contempla actuaciones para adaptar los espacios urbanos al calor. Según ha detallado, el proyecto incluye la transformación de 18 colegios públicos mediante la incorporación de pérgolas vegetales y árboles, así como la instalación de cubiertas en calles comerciales para reducir los efectos de las altas temperaturas.

Carrasco ha señalado que las ciudades tienen el reto de adaptarse al cambio climático y ha defendido la necesidad de seguir desarrollando medidas que permitan mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos.

Una vía verde para conectar el patrimonio de Castellón

La alcaldesa ha avanzado asimismo un proyecto de vía verde que conectará el puerto de Castellón con el entorno de la Magdalena. Partirá desde una vía verde Pelcamí de la Pedrera, que busca unir espacios patrimoniales y naturales de la ciudad y contribuir al desarrollo del turismo sostenible.

Carrasco ha calificado la propuesta de proyecto con potencial para convertirse en un revulsivo turístico y ha expresado su intención de presentarla durante el mes de octubre, una vez finalizada su preparación. También ha señalado que la iniciativa se está desarrollando en coordinación con la red de ferrocarriles y vías verdes.

La protección y puesta en valor del patrimonio natural, ha defendido, deben formar parte de una estrategia que permita aprovechar los recursos del territorio sin comprometer su conservación.

Desestacionalizar el turismo y proteger la calidad de vida

En relación con el modelo turístico de la ciudad, Carrasco ha explicado que el Ayuntamiento busca distribuir la actividad a lo largo del año mediante eventos deportivos, las fiestas internacionales de la Magdalena y la gastronomía, entre otros atractivos.

Esta estrategia pretende avanzar en la desestacionalización y consolidar la marca turística Castellón, vivir lo auténtico. Para la alcaldesa, la continuidad del modelo depende de que la población lo perciba de forma positiva y de que la actividad no tenga consecuencias negativas para los residentes.

“Los recursos son limitados y el proyecto común es Castellón”, ha afirmado, al subrayar la importancia de proteger el territorio y preservar la calidad de vida de la ciudad.

En este contexto, ha situado la limpieza urbana entre las prioridades municipales y ha apelado a la responsabilidad colectiva para mantener en buen estado los espacios públicos. Carrasco ha recordado que el Ayuntamiento dispone de un servicio gratuito de recogida de enseres voluminosos y ha animado a la ciudadanía a utilizarlo, junto con los ecoparques, para evitar el abandono de residuos junto a los contenedores.

“Hay que ser conscientes que el territorio tiene unos recursos que hay que proteger, que hay que salvaguardar y que tenemos que poner en valor”, ha señalado.

La sostenibilidad, una responsabilidad compartida

Carrasco ha defendido que las administraciones deben invertir en herramientas y servicios que contribuyan a mantener una ciudad limpia y saludable, pero ha recalcado que la colaboración ciudadana es igualmente necesaria. En su opinión, la educación ambiental en los colegios es uno de los ámbitos en los que se está avanzando, gracias a la concienciación de los más pequeños.

La alcaldesa también ha relacionado la sostenibilidad con el futuro económico de Castellón y con la capacidad del turismo para generar empleo. Durante la entrevista, ha asegurado que la ciudad atraviesa un buen momento en materia laboral y ha defendido la importancia de mantener esa evolución mediante una planificación que tenga en cuenta tanto la actividad económica como el cuidado del entorno.

Su mensaje final ha resumido la idea central de su intervención: “Cuidemos lo que es nuestro, que es nuestra casa y nuestro patrimonio”.