El Ayuntamiento de Castellón inicia la limpieza integral del estanque del parque Ribalta

El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado este viernes los trabajos de vaciado y limpieza integral del estanque del parque Ribalta, una actuación que incluye también el pintado del vaso y la renovación del agua.

El concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, ha destacado que el objetivo es mantener en las mejores condiciones uno de los principales espacios verdes de la ciudad. «Seguimos actuando de manera continua en nuestros parques y jardines para mantenerlos en las mejores condiciones», ha señalado. Romero ha añadido que el parque Ribalta es «uno de los grandes pulmones verdes y espacios de referencia de Castellón» y ha defendido el compromiso municipal de «cuidarlo, conservarlo y seguir mejorándolo».

Los trabajos se realizarán por fases para proteger a los peces. El estanque está dividido en dos zonas mediante un pequeño muro interior, lo que permitirá vaciar y limpiar una mitad mientras la otra permanece con agua. Los peces serán trasladados mediante salabres a la zona que no esté en obras.

Una vez vaciada cada parte mediante camiones cuba y motobomba, se procederá a su limpieza y pintado. Posteriormente, se llenará parcialmente con agua limpia y se trasladarán allí los peces para poder actuar sobre la segunda mitad.

El estanque cuenta con aproximadamente 1.500 metros cúbicos de agua y dispone de un sistema de filtrado y tratamiento mediante dióxido de titanio y radiación ultravioleta para mantener la calidad del agua.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de las zonas verdes de Castellón, que desde noviembre de 2023 ha permitido incorporar 2.145 ejemplares de arbolado mediante reposiciones y nuevas plantaciones.