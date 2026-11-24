Un juzgado de Castellón ha condenado a un año de prisión a uno de los acusados del bulo del ‘caso Bar España’ por un delito de calumnias a autoridad con publicidad contra la magistrada que instruyó este procedimiento. Se trata de una causa distinta a la investigación del propio bulo.

La sentencia, dictada por la Plaza número 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón de la Plana, considera probado que el condenado, abogado de profesión, remitió en marzo de 2021 correos electrónicos a numerosas instituciones sin competencias para tramitar la denuncia. En ellos acusaba a la jueza de un delito de detención ilegal, pese a conocer la falsedad de los hechos que le atribuía.

La denuncia se presentó meses después de que la magistrada, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón, ordenara su búsqueda, detención y personación. La medida se había adoptado después de que el juzgado intentara citarlo en numerosas ocasiones, desde marzo de 2019, para tomarle declaración como investigado por el bulo del ‘caso Bar España’.

El juez considera que la orden de detención cumplía todos los requisitos legales y que no existía motivo alguno para suspender sus efectos. Según recoge la resolución, los intentos de tomarle declaración no habían prosperado debido a la actitud obstruccionista del ahora condenado.

La sentencia señala que el abogado presentó una versión de los hechos que omitía los motivos de la orden judicial y que pretendía situarlo como víctima del sistema judicial. También cuestiona su propuesta de declarar en las fechas y condiciones que él mismo había elegido, desde un juzgado de guardia de Madrid o de Oviedo.

La denuncia buscaba dañar el honor de la magistrada

El juzgador recuerda que jueces y magistrados están sometidos a la crítica de sus resoluciones por parte de los ciudadanos, pero subraya que ni el derecho a la crítica ni el derecho de defensa amparan la atribución de delitos a sabiendas de que son falsos.

En este caso, considera que el envío de la denuncia a distintas instituciones que carecían de competencias para investigar los hechos perseguía dos objetivos: lesionar el derecho al honor de la magistrada y coaccionarla para conseguir la impunidad en las diligencias abiertas por el bulo del ‘caso Bar España’.

El juicio por esta última causa se celebró hace unas semanas y permanece pendiente de sentencia.

La resolución condena al abogado a un año de prisión, al pago de una indemnización de 6.500 euros a la magistrada por daños y perjuicios y a la inhabilitación para ejercer la abogacía durante el tiempo de la condena.

La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Castellón en un plazo de diez días.