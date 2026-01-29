Los alquileres en Castellón suben un 5,1% en 2025 mientras se dispara la demanda

El precio de los alquileres en la provincia de Castellón se incrementó un 5,1% durante 2025, situándose la renta media mensual en 725 euros, según el Barómetro del Alquiler 2025 del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Aunque el aumento es moderado en comparación con otras provincias de la Comunidad Valenciana —Valencia subió un 8,1% y Alicante un 6%—, el mercado castellonense muestra señales de tensión debido a la combinación de escasez de oferta y aumento de la competencia entre potenciales inquilinos.

En términos de disponibilidad, Castellón fue la provincia que más viviendas perdió respecto a 2024. En total, se comercializaron 7.206 inmuebles, un 15,2% menos que el año anterior, lo que evidencia una reducción de oferta mucho más pronunciada que la media autonómica, que se situó en un 5,3%.

Esta caída de oferta ha tenido un impacto directo en la presión de la demanda. Mientras en otras provincias la competencia por cada vivienda se moderó, en Castellón se duplicó el número de interesados por inmueble en los primeros diez días de promoción, pasando de 18 a 35 contactos, reflejando una descompensación creciente entre oferta y demanda.

A pesar de estos datos, los expertos señalan que los precios en Castellón siguen siendo los más asequibles de la Comunidad Valenciana, muy por debajo de Valencia (1.129 €) y Alicante (1.006 €). Sin embargo, la tendencia apunta a que, si la reducción de la oferta continúa, los precios podrían experimentar nuevas subidas en los próximos años.

El Barómetro del Alquiler de 2025 subraya que, aunque la presión de la demanda en la Comunidad Valenciana se ha moderado ligeramente —de 97 a 84 contactos por vivienda en diez días—, en Castellón la competencia por acceder a una vivienda es cada vez más intensa.