La alcaldesa de Castellón pide una investigación «profunda y absoluta» sobre el accidente ferroviario de Urda

La Plaza Mayor de Castellón acogió ayer por la tarde cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). La alcaldesa, Begoña Carrasco, presidió el acto, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que participaron representantes de la Corporación municipal, la delegada del Consell, Susana Fabregat, diputados y otras autoridades, además de vecinos de la ciudad.

Tras el homenaje, Carrasco trasladó la solidaridad y el apoyo de los castellonenses a las víctimas y sus familias, así como su reconocimiento a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad que trabajaban en las labores de búsqueda. La alcaldesa también reclamó una investigación «profunda y absoluta» que permita esclarecer las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

El ayuntamiento de Castellón, al igual que el de Benicasim, Almassora o Burriana, se ha sumado al luto oficial de tres días decretado tras el accidente, con las banderas a media asta. Los ayuntamientos han suspendido durante tres días, todas las actividades institucionales y los actos lúdicos y festivos organizados en las calles de la ciudad, incluidas las celebraciones de Halloween, como muestra de respeto a las víctimas.