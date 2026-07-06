INCENDIOS

Aemet avisa de que las condiciones meteorológicas en Soneja empeorarán con el avance de la mañana

Las autoridades mantienen el operativo sin perímetro definido y alertan de que las próximas horas serán clave ante la previsión de altas temperaturas y rachas de viento de hasta 40 km/h

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Europa Press

Castellón |

Aemet avisa de que las condiciones meteorológicas en Soneja empeorarán con el avance de la mañana
Aemet avisa de que las condiciones meteorológicas en Soneja empeorarán con el avance de la mañana | DIPCAS

La delegación territorial de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha avisado este lunes de que las condiciones meteorológicas en el incendio de Soneja (Castellón) van a ir empeorando a medida que avance la mañana, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, calor y baja humedad, despues de que las nocturnas hayan sido "relativamente tranquilas".

Durante la noche ha soplado una brisa débil de valle y de montaña del noroeste encajonada en el valle del Palancia. La temperatura a primera hora era de 20-21 grados, con humedad entre 30 y 50 por ciento, ha informado Aemet en su red social X.

Sin embargo, hacia el mediodía, el viento, que ha sido flojo de oeste y noroeste las últimas horas, "va a girar a brisa del sureste, remontando el valle del Palancia, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora". A las 14.00 horas, además de la brisa del sureste con esas rachas, la temperatura en el lugar del incendio superará los 35 grados y la humedad será muy baja, inferior al 20%.

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