36 municipios de Castellón recibirán ayudas para restaurar su patrimonio histórico

La Generalitat financiará con 4,1 millones de euros un total de 36 actuaciones en municipios de Castellón para recuperar elementos de valor histórico y cultural. Los trabajos permitirán intervenir en castillos, murallas, iglesias, ermitas y otros edificios históricos, principalmente en localidades del interior y con riesgo de despoblación.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la restauración de los castillos de Argelita, Culla, Eslida, Espadilla, Olocau del Rey, Pina de Montalgrao y El Toro. También se realizarán trabajos en murallas y conjuntos históricos de Portell de Morella, les Coves de Vinromà, Traiguera y Xodos.

Los fondos permitirán además actuar sobre distintos elementos del patrimonio religioso y arquitectónico de la provincia, como la ermita del Calvario de Canet lo Roig, la ermita de San José de la Salzadella, la iglesia Vieja de Ludiente, el convento de Dominicos de Forcall y el ermitorio de la Virgen de la Fuente de Castellfort.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha destacado que estas actuaciones permiten apoyar a localidades con menor capacidad presupuestaria y conservar espacios que forman parte de su identidad. También ha señalado que la puesta en valor de estos lugares puede reforzar el atractivo turístico del interior y generar nuevas oportunidades económicas.

Por comarcas, el Alto Palancia concentra nueve proyectos, la cifra más elevada, seguido de Els Ports, con seis, y el Baix Maestrat, con cinco. La Plana Alta, la Plana Baixa y el Alt Millars cuentan con cuatro actuaciones cada una, mientras que el Alcalatén y el Alt Maestrat suman dos proyectos respectivamente.

La Generalitat enmarca estas subvenciones en su estrategia para hacer frente al despoblamiento rural, mediante la mejora de los recursos de las localidades y la conservación de sus bienes culturales.