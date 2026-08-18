El nuevo Mercado Central de Castellón estará listo durante el primer trimestre de 2027

La reforma del nuevo Mercado Central de Castellón ha alcanzado ya el 45 % de ejecución y avanzan con el objetivo de finalizar durante el primer trimestre de 2027. Los trabajos se desarrollan de forma simultánea en las fachadas, la estructura, las cubiertas y las instalaciones, con especial actividad en las zonas de pescadería, carnicería y fruta y verdura.

En el área de carnicería, fruta y verdura ya se ha retirado la antigua cubierta y se ha actuado sobre la estructura. Las cerchas metálicas han sido ignifugadas y pintadas y ya están preparados los paneles que permitirán cerrar la nueva cubierta. También avanzan las instalaciones de agua y electricidad y cerca de dos tercios de las cimentaciones de los nuevos puestos ya están hormigonadas.

En la zona de pescadería se ha renovado por completo la estructura para permitir que la terraza superior sea transitable, algo que no era posible en la configuración anterior del mercado. Actualmente se está hormigonando el nuevo forjado y se han colocado los pilares de los futuros puestos.

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo, ha destacado que las obras avanzan “a buen ritmo” y ha señalado que el proyecto apuesta por “el comercio local y la revitalización del centro de Castellón”. La reforma cuenta con una inversión de 10 millones de euros, cofinanciada por fondos FEDER, y las próximas fases se centrarán en las instalaciones, los acabados interiores, las carpinterías, los cerramientos y el equipamiento del mercado.