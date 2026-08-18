La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal y robo con fuerza

La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre de 46 años por un supuesto delito de robo con fuerza y otro de maltrato animal en Vall d'Alba. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto, cuando el detenido habría accedido mediante escalo a una finca y, una vez dentro, habría forzado varias jaulas y causado la muerte de 80 codornices y 24 palomas.

Además, durante la huida habría sustraído parte de las aves que se encontraban en el interior de la finca. Tras conocer los hechos, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar y detener al presunto responsable.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.