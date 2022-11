El submarino de Setien no sale a flote

Lo que podía ser una jornada para ganar confianza y firmar la primera victoria del técnico cántabro en el banquillo, pasó a ser uno de los peores partidos de la temporada y una de las derrotas europeas más contundentes de su más reciente historia. Y es que los amarillos tiene que remontarse a cinco años atrás para encontrar una derrota por tres o más goles en competición continental. Y eso fue el 16 de febrero del 2017, cuando en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League y con Fran Escribá en el banquillo , el equipo castellonense cayó en La Cerámica por un contundente 0-4 ante la Roma y con tres tantos del ariete bosnio Dzeko.

Ni la pasada temporada, en una competición tan exigente como es la Liga de Campeones, el conjunto amarillo se vio tan superado. Entonces las peores derrotas fueron con el Unied por 0-2 en La Cerámica y por 2-0 en Anfield en la ida de las semifinales ante el Liverpool.

Once del Villarreal en Polonia | Villarreal CF

Peor racha de la temporada

Además , por primera vez esta temporada, los castellonenses encadenan tres partidos consecutivos sin ganar. Eso sucede tras enlazar el empate de la pasada semana ante el Hapoel Beer Sheva en Conference (2-2), la derrota liguera en San Mamés ante el Athletic (1-0) y la sufrida esta noche en Polonia ante el Lech Poznan. Precisamente los tres duelos que los castellonenses han disputado desde el cambio de técnico en el banquillo.

Tras alcanzar en Polonia los 20 partidos oficiales esta temporada, con anterioridad tan sólo en una ocasión los azulejeros habían enlazado dos encuentros consecutivos sin ganar. Eso fue en las jornadas sexta y séptima de liga cuando empataron ante el Sevilla (1-1) y el Cádiz (0-0)

Setién: "Si no podemos hacer algunas cosas, tenemos que corregirlas ó cambiarlas”.

Quique Setién | Villarreal CF

Quique Setién reconoció que los cambios introducidos no están surtiendo efecto y reconoció que en caso de no funcionar, deberán "cambiar cosas": Está claro que es algo que hay que tratar de corregir, analizarlo con detenimiento. No podemos conceder tanto espacio, estamos en un periodo de cambio y transición y nos vendrá bien para analizar esto y ver si realmente somos capaces de hacer algunas cosas y si no, evidentemente, tendremos que corregirlas o cambiarlas".

Este próximo domingo los amarillos disputan ante el Mallorca una nueva jornada liguera. Un nuevo tropiezo les dejaría lejos de las plazas europeas por lo que es un partido que se afronta con la presión que significa la necesidad de victoria. El duelo ante los baleares será el último que el Villarreal juegue esta campaña en el Ciutat de Valencia toda esz que se espera que las obras de remodelación del Estadio de La Cerámica estén concluidas tras la disputa del mundial.