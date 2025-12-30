Adrià Altimira rescinde con el Villarreal y se marcha al Deportivo

El Villarreal ha anunciado la salida del club de lateral Adrià Altimira, que se ha desvinculado de la entidad amarilla para quedar libre y fichar por el Deportivo.

Altimira suma tres temporadas vistiendo la camiseta del Villarreal CF, militando en el Villarreal B y jugando un total de 22 partidos con el primer equipo entre las temporadas 23-24, 24-25 y 25-26.

Este verano ya tuvo opciones de dejar el Villarreal, pero decidió quedarse. Marcelino permitió su continuidad, a pesar de que era uno de los jugadores con menos opciones de contar con minutos, ya que competía por el lateral derecho con Santiago Mouriño y Pau Navarro. Esta temporada solo ha jugado los tres partidos de copa y uno de Liga.

Altimira llegó libre al club amarillo en la temporada 22-23 tras desvincularse del Andorra, alternando su presencia en el Villarreal B y la primera plantilla, mientras que jugó como cedido la temporada pasada en el CD Leganés.