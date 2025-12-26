Roig deja claro el objetivo para el 2026: La Champions

El Villarreal celebró su tradicional brindis navideño y, con él, el balance del año que se cierra por parte del presidente de la entidad Fernando Roig. El mandatario amarillo se mostró relativamente satisfecho con el transcurrir de la temporada y, pese a no mostrarse contundente al respecto, dejó claro que en la Champions no se han cumplido los objetivos marcados. Roig dejó claro los deberes para Marcelino y la plantilla en esta segunda parte de la temporada: clasificarse de nuevo para la próxima Liga de Campeones.

“Hemos hecho un año bueno, hemos conseguido jugar la Champions esta temporada. Estamos haciendo un grandísimo papel en La Liga, pero hemos fallado en La Copa y en La Champions, donde creo que deberíamos haber hecho más puntos”, afirmaba en un mensaje lanzado en presencia de los empleados del club de La Plana.

Roig agradeció el trabajo realizado y dejó claro el objetivo para el 2026: “Tenemos que volver a jugar la Champions, es un objetivo muy importante que tanto el míster como los jugadores tienen que tener en la cabeza. Y todos nosotros tenemos que trabajar para eso. Sería un gran triunfo porque nunca antes en la historia de la entidad se ha podido jugar dos años seguidos. No es fácil porque jugarla afecta a todo lo demás, pero vamos por el camino para conseguirlo dos veces. Sería una gran satisfacción y un éxito”, dijo