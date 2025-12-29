El Castellón tiene seis jugadores apercibidos de sanción ante el Huesca

El CD Castellón regresará a la competición este sábado, con la visita del Huesca, con seis futbolistas que están a solo una tarjeta amarilla de perderse por sanción el siguiente partido en Granada.

Los seis jugadores que han visto cuatro cartulinas son Salva Ruiz, Marco Doué, Jéremy Mellot, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar e Israel Suero.

Tres de los seis futbolistas apercibidos forman el eje defensivo del equipo. Se trata de los laterales Mellot y Alcázar y el central Alberto Jiménez.

Los otros tres han tenido menos participación, aunque también son importantes en los esquemas de Pablo Hernández.

El técnico albinegro espera recuperar para el sábado a Adam Jakobsen, ausente por lesión en las tres últimas jornadas.

Quien no estará casi con toda seguridad es Brian Cipenga, que apunta a seguir ese fin de semana en la Copa de África con su selección.