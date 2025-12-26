Villarreal CF: Un mercado para ajustar la plantilla

El Villarreal ha pasado de estar “vivo” en tres competiciones a quedar sólo con una en el horizonte en un abrir y cerrar de ojos. Las recientes eliminaciones tanto en Liga de Campeones (pese a que les quedan dos intrascendentes partidos de liguilla) como en Copa del Rey, hacen que los amarillos afronten la segunda parte de la temporada con el objetivo centrado únicamente en La Liga. Una circunstancia que puede obligar a que la entidad se replantee el futuro de algunos futbolistas que apenas van a contar en el futuro.

Con los exigentes retos que esta temporada tenían por delante, en el club apostaron por la confección de una plantilla amplia, ocupando las 25 plazas además de la de Pau Navarro, con ficha del filial. Si bien es cierto que Logan Costa y Kambwala quedaron “fuera de combate” desde un principio por lesión, los castellonenses cuentan con un plantel con puestos doblados cuando no, en posiciones como la portería o el lateral diestro, triplicados. Pero las circunstancias han cambiado de un plumazo y no sería de extrañar que el club tome decisiones teniendo en cuenta la parcela económica desde el punto de vista de ahorro de salarios.

Pese a que Marcelino fue tajante en la última rueda de prensa al afirmar que no sobraba “nadie” y que las lesiones pueden ser un problema en cualquier momento, no es menos cierto que con sólo una competición en liza, las posiciones triplicadas carecen de sentido. Y la realidad es que futbolistas como Altimira o el guardameta Diego Conde han contado con una participación residual y, salvo hecatombe, su rol todavía apunta a ser más secundario . Con todo, la decisión que se tome deberá estar consensuada con los propios futbolistas

De la misma forma habrá que ver que sucede con Manor Solomon, ya que es el propio jugador el que no descarta su salida vistas las pocas oportunidades y que cuenta con la posibilidad de romper de motu propio la cesión que en su momento se firmó con el Tottenham. En ese caso su marcha liberaría un sueldo importante y , deportivamente, podría quedar cubierta con la llegada del argentino Thiago Fernández, quien llegará al club en este mercado invernal pudiendo ocupar ficha del filial.