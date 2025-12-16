El Villarreal cierra el fichaje de Thiago Fernández

El Villarreal ya tiene cerrado su primer refuerzo en el mercado invernal y se trata del joven centrocampista argentino, Thiago Fernández. El futbolista, que este mes de diciembre finaliza su contrato con Vélez Sarsfield, llega libre al club de La Plana tras no renovar su contrato con el conjunto del barrio de Liniers.

Thiago, talentoso extremo diestro de 21 años, llega al Villarreal tras una larga inactividad motivada por una grave lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que se produjo el 3 de diciembre del 2024. El futbolista, que ya por entonces estaba en la mira del conjunto castellonense, no ha vuelto a jugar desde entonces al quedar marginado por su equipo tras tomar la decisión de no renovar su contrato para salir libre. Las negociaciones con los castellonenses estaban ya muy avanzadas y han quedado definitivamente cerradas para estampar un compromiso que le unirá a los amarillos hasta el 2031.

El futbolista ocupa plaza de extracomunitario, si bien no es un problema para un Villarreal que tan solo tiene dos plazas cubiertas con Buchanan y Luiz Junior. En el caso de Oluwaseyi, el hecho de contar también con pasaporte nigeriano le libra de esa condición. Pese a eso, la entidad amarilla deberá decidir el futuro de un futbolista de indudable talento y un gran porvenir, pero que llega tras una larga inactividad.

Sin descartar que cuente con una plaza en el primer plantel si hay alguna baja (siendo la de Solomon la más factible), una opción pasaría por contar con ficha del filial y que, de inicio, pudiese acumular minutos en el segundo equipo. Per tampoco es descartable una cesión para que el jugador se pueda foguear de inicio en la liga española.