El Villarreal firma una gestión "de matrícula"

Cifras de récord que confirman el gran estado de salud de la entidad. Por primera vez en su historia el Villarreal superará los 200 millones de euros de presupuesto. Exactamente 215 millones para la temporada 25/26, cifra que confirmó el presidente de la entidad, Fernando Roig, en la Junta General que se celebró durante la tarde de este lunes. Una cantidad sin precedentes en la historia del club.

La entidad de La Plana anunció una previsión de ingresos de 215,235 millones , cantidad a la que llega gracias a su participación en Liga de Campeones y a las importantes cantidades obtenidas por ventas de jugadores realizadas en los últimos tiempos. De la misma forma prevé equilibrio con los gastos, toda vez que el propio Roig anunció categóricamente que se “cumplirá”.

Igualmente el mandatario valenciano confirmó los números de la pasada campaña, que finalmente cierra con 194,744 millones de ingresos y 175,557 millones en gastos. Tras el pago de 5 millones en impuestos, la entidad azulejera cerró el ejercicio con 13 millones de euros de beneficios, por lo que Roig calificó el ejercicio económico con “matrícula de honor”.