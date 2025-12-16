El mejor Castellón en décadas dispara la ilusión

Gan pasado más de dos décadas y media desde que la hinchada del CD Castellón disfrutara del último partido de su equipo en Primera. Y, por primera vez desde entonces y con sólidos argumentos tanto futbolísticos como de gestión, tiene motivos para volver a ilusionarse.

Ante el Mirandés el conjunto albinegro firmó la quinta victoria consecutiva para confirmar que , actualmente, es el equipo más en forma de la categoría al imponerse por tres tantos a uno. De esta forma el equipo entrenado por Pablo Hernández escala hasta la cuarta plaza de la liga y se sitúan a tan sólo un punto de las plazas de ascenso directo. Y más allá de los resultados, con ser excelentes, las sensaciones futbolísticas son todavía mejores.

Todo ello pese que el conjunto de Castalia no disputó su mejor partido en palabras del técnico, Pablo Hernández: "No ha sido nuestro mejor partido. Ya avisé a los jugadores que tal vez iba a ser nuestro partido más complicado y hemos sabido sobrepasar las dificultades y ganar, sumar tres puntos de nuevo y mantenernos en la zona alta, que para nosotros es un premio al trabajo que están haciendo los chicos", comentó.

Los albinegros cierran el año en Cádiz este próximo domingo, con la ambición de dar continuidad a su excelente racha: "Hay que disfrutar del momento porque es bonito estar arriba en la clasificación, pero hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso. Lo más importante para mí era llegar al parón con buenas sensaciones y estoy contento con la forma de competir del equipo y mi objetivo es acabar en Cádiz de la misma manera".