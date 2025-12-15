VILLARREAL CF

El Villarreal espera conocer la nueva fecha del partido ante el Levante esta semana

El choque del Ciutat de Valencia fue aplazado por la alerta meteorológica

ondacero.es

Vila-real |

Marcelino durante un partido
Marcelino durante un partido | Reuters

La alerta de nivel rojo emitida para el domingo en la provincia de Valencia ha provocado el aplazamiento del partido que el Villarreal tenía programado en esa fecha en el feudo del Levante.

La medida fue confirmada por LaLiga a mediodía del domingo, justo cuando acababa de entrar en vigor el aviso de la Aemet.

Ahora falta saber cuál es la nueva fecha de disputa del encuentro. Una opción que se baraja es la semana del 6 al 8 de enero, una de las pocas en las que no hay competiciones entre semana en los primeros meses de 2026.

De momento no hay anuncio por parte del órgano que preside Javier Tebas, que puede estar a la espera de conocer los resultados coperos de esta semana de amarillos y granotas para ver si surgen nuevas fechas libres.

