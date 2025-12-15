CD CASTELLÓN

El Castellón busca ante el Mirandés su quinta victoria consecutiva

Los albinegros se despiden de su afición en 2025 en el partido que cierra la jornada en Segunda División

ondacero.es

Castellón |

Los jugadores del Castellón, en uno de sus últimos entrenamientos
Los jugadores del Castellón, en uno de sus últimos entrenamientos | CD Castellón

El Castellón aspira a seguir con su buena racha de resultados con motivo de la visita del Mirandés, que acude al SkyFi Castalia este lunes en el partido que cierra la jornada liguera en Segunda División.

Los de Pablo Hernández buscan su quinta victoria consecutiva y acercarse a un solo punto de los puestos de ascenso directo. Su rival llega a la capital de la Plana en la zona baja de la clasificación, aunque con buenos resultados en sus dos últimos partidos después de sumar cuatro puntos de seis posibles.

El equipo albinegro no podrá contar con el concurso de Cipenga, concentrado con la selección de la República Democrática del Congo para la Copa de África. Además, el conjunto castellonense decidirá a última hora si incluye en la convocatoria a Jakobsen, ausente por lesión en los dos últimos partidos.

