CD Castellón: El nuevo impulso de Voulgaris

Bob Voulgaris está dispuesto, con hechos, a seguir haciendo crecer al CD Castellón a todos los niveles. Es por ello que el próximo 7 de enero, en el marco de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, aprobará la mayor ampliación de capital de su historia.

En esta ocasión la entidad de la capital de La Plana aumentará el capital social con prima de emisión por un importe total de 17.999.999,96 euros. Se trata de una cifra sin precedentes en la historia del club y que abre un nuevo escenario económico y, por tanto, deportivo, de cara al futuro del Castellón.

La ampliación que se va a realizar eleva el capital social de la sociedad, que pasa de los 8,1 millones de euros actuales hasta los 12,63 que tendrá a partir de ese momentos mediante una compensación parcial de crédito. De la misma forma las acciones albinegras se emiten con una prima de emisión de 13,46 millones de euros. La sociedad del propio Voulgaris, Corner 4 SARL, será la principal aportante.

La junta de enero aprobará que los accionistas puedan participar en la ampliación. Pero pese a eso la mayoría accionarial seguirá en manos de Voulgaris que controla cerca 98% del accionariado. La nueva aportación elevará el techo de gasto del club y permitirá aumentar el nivel de la plantilla se se estima oportuno sin agobios derivados del fair play financiero bajo el control de LaLiga.