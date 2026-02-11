Castalia se prepara para el partido más atractivo de las últimas temporadas

Castalia vestirá sus mejores galas este próximo domingo con la visita del Deportivo de la Coruña. Y es que el duelo que se vivirá en el coliseo albinegro medirá al segundo y al tercer clasificado de Segunda con una plaza de ascenso directo en juego. Pese a que queda mucha liga por delante, la realidad es que una victoria ante los gallegos sería un nuevo golpe de autoridad de un Castellón que vive su mejor momento de las últimas temporadas.

Con 45 puntos y tras la contundente goleada endosada al Valladolid este pasado fin de semana, los albinegros llegan al partido con una ventaja de dos puntos respecto a los gallegos, que son terceros con 43 unidades. Cabe recordar que en el partido de la primera vuelta los albinegros firmaron una gran victoria en Riazor, donde se impusieron por un tanto a tres gracias a los goles de Doue, Brignani y Brian Cipenga.

Para este encuentro los albinegros recuperan a un futbolista clave como es el lateral galo Meillot así como al central Brignani. Buenas noticias para Pablo Hernández que contará con más alternativas en defensa, si bien es cierto que en Valladolid suplió sus ausencias de forma extraordinaria

Casi un siglo de precedentes

Rául Sánchez disputa un balón ante el Depor | CD castellón

Los enfrentamientos entre ambos equipos se remontan a hace más de nueve décadas, siendo la temporada 30/31 cuando se vieron la cara por primera vez en Segunda con empate a uno. Desde entonces se han enfrentado en 54 ocasiones tanto en Segunda, Primera, Primera Federación y Copa de Rey . Precedentes que sonríen ligeramente a los gallegos con 22 victorias por las 17 albinegras y los 15 empates cosechados.

En dicho histórico existe un "agujero" importante y que coincide con la larga travesía por el desierto que vivieron los albinegros durante las últimas décadas. Durante más de 30 años no se enfrentaron (1992-2023), retomando sus duelos en las temporadas 23/24 y 24/25 coincidiendo con los playoff de ascenso a Segunda de dichas campañas. El de este domingo abre un nuevo escenario para la rivalidad reciente entre ambos equipos