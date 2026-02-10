La fiabilidad del Villarreal mantiene el colchón para regresar al Champions

El Villarreal se reencontró con la victoria y con las buenas sensaciones gracias a la goleada firmada ante su hinchada frente al Espanyol. El equipo de Marcelino recuperó la fiabilidad que le ha permitido mantenerse entre los mejores durante toda la temporada. Y es que ante los equipos que esta temporada no participan en una competición europea, los números firmados por los castellonenses son avasalladores.

La victoria ante el cuadro perico confirmó una tendencia que habla muy a las claras de la temporada realizada por los castellonenses. Y es que la regularidad mostrada en Liga en aquellos encuentros en los que, a priori, parten como favoritos, es digna de mención. Hasta la fecha el equipo entrenado por Marcelino ha disputado 13 partidos de liga ante rivales que esta temporada no compiten en Europa , y de ellos han ha ganado 12 ya empatado uno (el disputado la pasada jornada en Pamplona ante Osasuna)

Los triunfos ante Oviedo (2-0), Girona (5-0), Osasuna (2-1), Sevilla (1-2), Valencia (0-2), Espanyol (0-2), Mallorca (2-1), Real Sociedad (2-3), Getafe (2-0), Elche(1-3), Alavés (3-1) y Espanyol (4-1), así como el empate ante Osasuna de esta segunda vuelta , llegan acompañados de unos números extraordinarios: 34 goles a favor por tan sólo 10 en contra

Por todo ello, Marcelino se mostraba más que satisfecho tras la victoria ante los "pericos": "era un partido difícil porque jugábamos contra el sexto clasificado. Si nos ganaban, se ponían a cinco puntos de nosotros. Afortunadamente, hemos ganado de forma clara y contundente: les sacamos 11 puntos más el gol average y además marcamos cuatro goles. Por todo ello, estamos muy satisfechos, y la afición también pudo disfrutar.”