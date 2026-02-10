Diego Barri pone la sonrisa al mejor Castellón de las últimas décadas

El CD Castellón sigue de dulce y con opciones de pelear por todo esta temporada. La contundente goleada en Valladolid en la pasada jornada liguera ha hecho que la ilusión entre la hinchada albinegra siga "in crecendo", toda vez que la plantilla da motivos para que el ascenso sea algo más que un sueño.

Y en medio de un momento de disfrute un futbolista como Diego Barri escenifica esta semana el gran momento del Castellón. El centrocampista salmantino, que una temporada atrás jugaba en Primera Federación, se ha ganado un puesto por derecho propio en el once albinegro y esta pasado fin de semana pudo celebrar el primer doblete de su carrera.

Barri puso la guinda a su gran temporada con sus dos goles en Pucela: "Fue un partidazo del equipo en todos los sentidos, no todos los días se gana en Zorrilla y menos por 0-4. Tenía la familia en la grada, desde pequeño tenía ganas de jugar en este estadio y lo he conseguido. Y con este resultado, pues todo muy bien", afirmaba.

Lo cierto es que el futbolista castellano ha conformado un tándem perfecto con Gerenabarrena que dota de solidez, gol y calidad al centro del campo castellonense. Tras ganar en Valladolid destacaba el trabajo a destajo del equipo en cada encuentro: "Estamos trabajando mucho en todos los sentidos. Todo el equipo trabajamos para atacar y defender, también el balón parado, que ha dado su fruto un día más. Tenemos que seguir trabajando en todas estas cosas para que se escapen los menos detalles posibles, que es lo que nos está haciendo estar ahí arriba"