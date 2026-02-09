CD CASTELLÓN

El Castellón se dispara hacia el liderato

El equipo albinegro logra otra gran victoria, en Valladolid, para ascender a lo más alto de la tabla

El Castellón ha logrado una victoria de prestigio en el feudo del Valladolid y lo ha hecho a lo grande, imponiéndose por 0-4 en una exhibición de fútbol y goles de bella factura.

Este triunfo le sitúa como líder de Segunda División a falta de lo que haga el Racing de Santander en el partido que cierra la jornada, frente al Mirandés.

Los albinegros conquistaron los tres puntos a balón parado, con los goles marcados por Camara y Barri, este por partida doble, y rubricaron la goleada con un espectacular tanto de Cipenga cerca del final.

Se trata de la segunda victoria consecutiva de un Castellón que sigue disparado y que afronta ahora tres partidos seguidos frente a rivales que luchan por el ascenso: Deportivo, Las Palmas y Racing.

