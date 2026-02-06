La lesión de Ken Issanza obliga al Amics a rastrear el mercado

En un momento clave de la temporada y cuando Amics pelea por mantener el liderato del grupo Este en Segunda FEB, el conjunto castellonense ha recibido un duro golpe con la grave lesión de uno de sus jugadores más importantes: Ken Issanza. El poderoso jugador congoleño, que esta semana ha pasado por quirófano para ser intervenido de una lesión en la muñeca, apunta a perderse todo lo que resta de temporada. Un varapalo de primer orden y un golpe a las aspiraciones de ascenso que hace que el club ponga ya sobre la mesa la opción de reforzar el plantel con un nuevo pívot que supla su ausencia.

El técnico de Amics, José Luís Pichel confirmaba el alcance de la lesión y la importancia de dicha ausencia para su equipo: "de Ken es larga, le operaron ayer. Es una intervención compleja y se ha hecho en Barcelona a cargo de una de las mejores especialistas den España. Será difícil que vuelva a jugar esta temporada. Es una baja muy importante porque estaba haciendo un temporadón y nos aportaba muchas cosas. Es un jugador extraordinario y tendremos que adaptarnos: todos deberán dar un poco más", afirma.

Y lo cierto es que Issanza pasaba por ser un jugador fundamental en los esquemas de José Luis Pichel como demuestran los números. Con casi 9 puntos por partido (8.9) y algo más de cuatro rebotes, une además de su gran capacidad para la intimidación defensiva en la pintura (hace poco batió el récord de la historia del club a endosar siete tapones en un mismo partido). Además su capacidad atlética imprimían una energía defensiva fundamental y la posibilidad de jugar por encima del aro en ataque como alternativa interesante al juago ofensivo del equipo.

Con este panorama y con la voluntad de defender el liderato, el club estudia el mercado para, dentro de sus posibilidades económicas, buscar un recambio que se atisba fundamental para tratar de pelear el ascenso: "Estamos viendo las opciones y su tenemos la posibilidad de hacer algo más. Ahora ya tenemos la foto real y lo iremos viendo en los próximos días", comentaba el madrileño

Duro compromiso en Madrid

Partido entre Amics y Getafe | Amics Castelló

Este fin de semana Amics viaja a Madrid para medirse al complicado Spanish Basketball Academy que ocupa actualmente la quinta posición. Los madrileños llegan con un registro de 9-7, y que tratará de hacerse fuerte como local pese a llegar al choque tras caer el pasado fin de semana en la pista de Sant Antoni. El cuadro madrileño cuenta con individualidades de primer nivel que obligarán a los castellonenses a firmar un partido muy completo.

El principal peligro rival para por la figura del serbio Đorđe Simeunovic, referencia interior de la SBA y uno de los nombres propios de la competición. El jugador serbio es el máximo anotador del grupo, con 20,8 puntos por partido, además de ser el más valorado, con 22 créditos de media. Junto a él destaca el base Rafael García, director de juego del equipo, segundo máximo asistente de la liga con 6,1 asistencias por encuentro y séptimo en valoración, con 17,7.