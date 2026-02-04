Pau Navarro: "Estoy donde quería desde niño"

Pau Navarro ya es toda una realidad en el Villarreal. El canterano amarillo ha demostrado en diferentes ocasiones que tiene nivel de sobra para ser un futbolista destacada dentro de una de las mejores plantillas de La Liga. Ante rivales como Real Madrid o Barcelona fue destacado por Marcelino como el mejor de su equipo. El premio ha sido el de ganarse un dorsal como jugador de la primera plantilla.

Dorsal con el primer equipo: “Para mí no cambia nada. Bueno como número sí, pero la camiseta es la misma. No cambia nada. Lo importante es ayudar al equipo, pero sí que es verdad que tener dorsal del primer equipo y verte ahí es algo que te hace ilusión. Es lo que quiero desde que era un niño. Es bonito, pero para mi trabajo no cambia mucho. Cuando vienes de abajo, tienes que ir quemando etapas. Ir paso a paso. No precipitarte. Creo que he ido haciendo las cosas como tocaban y la recompensa llega de esta forma”

Sus partidos ante los grandes: “Enfrentarte a grandes equipos es lo que todos queremos. Pero es lo más fácil porque todo el mundo quiere jugar esos partidos y la motivación es alta. Pero para mi no cambia nada. Yo intento dar el máximo, independientemente de jugar contra el primero o contra el octavo. Que el entrenador me dé confianza y hable bien de mí es algo que me reconforta. Lo agradezco”

Jugar de central: “Con la lesión de Juan, hay un espacio más para jugar de central. También ha llegado Freeman que puede jugar en el lateral. No lo he hablado con Marcelino pero creo que yo puedo jugar en ambas posiciones y ya lo he hecho. Si ahora me toca participar más como central, se que estoy preparado para hacerlo”

Jugador muy tranquilo: “Una vez que estoy en el campo, ya se me pasan los nervios. Piensas que estás aquí en la Ciudad Deportiva en el Campo 5 Pero sí que es verdad que la noche de antes y en la previa estás un poco nervioso como cualquier jugador. Una vez que entras al partido y te centras a lo que toca se te pasa”

Pau Navarro junto a Roig | Villarreal CF

Enfrentarse a los cracks de LaLiga: “Cuando te paras a pensar un poco o acaba el partido y ves los jugadores a los que te enfrentas, te das cuenta. Pero en mitad del partido, cuando llega el balón a la banda, no te fijas de si es un jugador u otro. Son personas normales como cualquier otro jugador, aunque cuando te paras piensas que son jugadores que veías por la televisión”

Confianza del club: “Me dicen que confían en mí y me lo han demostrado. Para la gente de la cantera esto es algo muy positivo. El club apuesta por gente como yo que viene de abajo. A mí siempre me han dicho que confiaban en mí, que estaba en el camino correcto y que no me precipitara. Haciendo caso, he llegado a donde estoy ahora. Estoy agradecido porque lo me han dicho se ha cumplido. Me han transmitido confianza y me lo han demostrado”

Mejorarán con semanas limpias: “Sí. Obviamente lo mejor para todos sería jugar cada tres días. Significaría que estamos en tres competiciones. Vengo de la cantera y jugaba sólo una vez por semana, te da tiempo para analizar partidos y a los rivales. Se preparan mejor los partidos. Nos vendrá bien ese tiempo, aunque nos gustaría competir cada tres días. No puede ser y debemos aprovechar la situación para afrontar mejor los partidos de liga, con más descanso”.