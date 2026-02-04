El mejor Castellón quiere estrenarse en Pucela

Pocos hubieran imaginado cuando comenzó la temporada que en el partido que iba a enfrentar al CD Castellón con el Valladolid ya en la segunda vuelta del campeonato, iban a ser los albinegros los que llegasen como favoritos al ascenso. Y es que los de Pablo Hernández comparecerán en el José Zorrilla (domingo , 14 h) como el equipo más en forma de la competición y con todo a favor para lograr la primera victoria de su historia en casa blanquivioleta.

El duelo dominical supondrá la decimocuarta visita del conjunto castellonense en Segunda, categoría en la que todos los partidos disputados han sido resueltos favorablemente para los pucelanos con diez victorias, tres empates y cero derrotas. De la misma forma se midieron en Primera en un total de tres ocasiones, con un balance de una derrota (2-0) y dos empates, entre 1981 y 1991. En Copa del Rey, el CD Castellón visitó Pucela en una ocasión, en 1973, con victoria pucelana (1-0).

El precedente más reciente se remonta a hace casi 20 años, el 16 de diciembre de 2006, cuando ambos equipos se midieron en Segunda. Un partido que terminó 1-0 a favor del Real Valladolid y se definió con gol de Víctor en el minuto 37. Las tres últimas visitas del Castellón a Pucela han acabado con el mismo resultado.

En los años 70 el CD Castellón visitó Valladolid hasta en siete ocasiones, que se resolvieron con cuatro derrotas y tres empates. Pero la realidad es que la ocasión parece propicia para acabar con dicha dinámica de resultados, ya que el Castellón, que llega con las bajas de Brignani y Meillot, lo hace en el mejor momento de la temporada y dispuesto a seguir encaramado a la zona alta de la tabla