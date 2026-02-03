Luís García: "Creo que era el mejor momento para dejarlo"

Amics del Básquet entra en una nueva era tras le decisión de Luís García de abandonar la presidencia de la entidad. El soriano, que fue uno de los fundadores del club hace ya 33 años, ha vivido momento históricos al frente del mismo con dos ascensos a LEB Oro y LEB Plata respectivamente, además de la copa lograda en la tercera categoría del baloncesto nacional.

En Onda Cero explica sus motivos y repasa parte de su trayectoria en la entidad. Desde este mismo momento toma las riendas del club el abogado Javier Fortuño en plena reconversión del club a S.A y con el equipo líder de la conferencia este de la Segunda FEB y con retos importantes que abordar en el futuro.