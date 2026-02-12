El Castellón quiere reforzar el factor Castalia ante el Deportivo

El factor Castalia será más importante que nunca en el partido que el Castellón disputa este domingo frente al Deportivo. Los albinegros, que aspiran a lograr una victoria que abra una brecha de cinco puntos sobre los gallegos, tienen precedentes positivos en sus últimos encuentros en casa, ya que han ganado los siete más recientes que han disputado.

Los albinegros cedieron sus últimos puntos en su estadio el 19 de octubre, cuando perdieron ante el Albacete. Desde entonces han encadenado victorias frente a Málaga, Real Sociedad B, Las Palmas, Mirandés, Huesca, Leganés y Andorra.

Ahora llega una oposición fuerte con la visita del Deportivo, que es el mejor equipo de Segunda a domicilio.

Los orelluts tratarán de imponer su condición de locales en un SkyFi Castalia que podría registrar la mejor entrada de la temporada este domingo.