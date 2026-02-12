El Villarreal afronta un final de febrero clave en su pelea por la Champions

El Villarreal afronta una segunda mitad de febrero que puede despejar aún más su panorama con vistas a jugar la Champions la próxima temporada.
Los de Marcelino García Toral disputan cuatro partidos en dos semanas antes de acabar el mes. Los tres primeros serán ante rivales por la permanencia y el último ante el líder.
El conjunto groguet arranca este calendario visitando al Getafe este sábado. A continuación disputará el partido aplazado ante el Levante, el 18, antes de recibir al Valencia el 22. El Villarreal finalizará la secuencia visitando al Barcelona el 28.
Ahora mismo, el equipo amarillo aventaja en siete puntos a su rival más directo por la Champions, el Betis. Y tiene un partido menos, lo que supone una oportunidad para ampliar las distancias y dar un paso muy grande para acceder a la máxima competición europea por segunda temporada consecutiva.