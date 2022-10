La inflación aumenta el gasto en las obras de La Cerámica

Cabe recordar que cuando se presentó el proyecto en el pasado mes de mayo, se estimó el presupuesto de las obras en una cantidad cercana a los 35 millones de euros . Pero lo cierto es que la coyuntura actual y la actual situación económica marcada por la inflación, apunta a desviar al alza dichas previsiones. De todas formas el mandatario amarillo, Fernando Roig, no quiso evaluar el posible incremento y aseguró que espera que no este no desvía en demasía de lo estimado: "No estoy capacitado para saberlo ahora mismo. Habrá un sobrecoste pero espero que no sea mucho porque estamos ajustados con el presupuesto. Es la gran incógnita. Será un coste importante y mayor, pero esperamos que sea asumible", afirmó.

Mayor funcionalidad y seguridad

Estadio de La Cerámica en obras | Villarreal CF

La reforma del estadio abrirá la posibilidad de nuevos usos e instalaciones a disposición de los hinchas amarillos. De esta forma el nuevo estadio contará con dos restaurantes al margen de nuevos salones para eventos. También con un museo que albergará la historia del club y una nueva sala de prensa en el fondo norte que permitirá, por su capacidad y prestaciones, la presentación de eventos.

De la misma forma , tal y como aseguraba el alcalde de la localidad, José Benlloch, las obras realizadas en los exteriores, permiten mejorar "la seguridad para el acceso y evacuaciones en caso de necesidad. Además proyectará una imagen estética de ciudad moderna que mira al futuro. Ganamos 3 mil metros de vida pública en las obras para la ciudad, en playas y calles, que es algo histórico".

Se mantienen los plazos iniciales

Roig junto a Benlloch | Villarreal CF

Durante los últimos cuatro meses la actividad ha sido frenética, toda vez que la imagen del estadio comienza a tomar forma con el paso de los días. A lo largo de la próxima semana se comenzará el montaje del arco que servirá para cubrir la grada del fondo norte y que dará la imagen más espectacular de la nueva construcción: "Estará unos 43 metros sobre el terreno de juego y montarán una grúa de mil toneladas para su alzamiento", afirmaba Fernando Roig . Los cálculos del club pasan por comenzar a trabajar en el nuevo terreno de juego a principios de diciembre: "las obras van en tiempo y el programa es que el uno de diciembre se vacíe el interior de grúas y hierros. Levantaremos todo el césped en ese periodo para instalar tuberías con un segundo drenaje a poca profundidad y que será extraordinario. Sobre el 10 de diciembre instalaremos el césped para que el 31 se pueda jugar sí o sí".

Cabe recordar que, pese a que el estadio pueda ya albergar partidos con la entrada de año nuevo, las obras no estarán del todo finalizadas en los exteriores. La intención del club es poder celebrar el aniversario en el mes de marzo, con el estadio totalmente concluido.