Una prueba de fuego para el Villarreal

El Villarreal afronta esta noche uno de los partidos más duros que le deparará el calendario hasta final de temporada. Y es que los amarillos se miden esta noche al mejor equipo, tras el Madrid y el FC Barcelona, de este año 2026 como es la Real Sociedad. Una prueba de primer nivel justo en un momento en el que los amarillos pasan por un bache de juego como ha quedado patente en las últimas jornadas más allá de los resultados.

Con todo el "submarino" pondrá a prueba su solvencia como local ante una enrachada Real Sociedad. Hasta la fecha tan, si bien en las últimas fechas los de La Plana están sufriendo más de la cuenta para superar a sus rivales

Es por ello que en el partido de esta noche podría haber cambios en el once y entrar en el mismo Dani Parejo y Gerard Moreno con el fin de ganar en control . Precisamente Marcelino habló del delantero catalán y dejó abierta la puerta a su titularidad. “Está en disposición de jugar 90 minutos e incluso podría ser titular”, dijo

El rival "favorito" de Marcelino

Comesaña en acción ante Oyarzabal | Villarreal CF

Pese a que durante la semana se ha recordado que el equipo donostiarra suele cosechar buenos resultados en La Cerámica, no es menos cierto que también pasa por ser la víctima favorita de Marcelino. Y es que son el rival al que más veces ha derrotado en el fútbol profesional y ante el que más puntos ha cosechado (49). El balance, en Primera, ha sido de 14 triunfos, 7 empates y tan solo dos derrotas con 41 goles a favor y 20 en contra. Un número de victorias que supera al cosechado ante el Espanyol, al que se ha impuesto en 13 partidos, y el Getafe, en 11.

Pese a ello los castellonense saben que enfrente tiene un rival temible. Con Pellegrino Matarazzo en el banquillo sólo ha perdido ante Real Madrid y Atlético y a domicilio. Además saben que si ganan hoy se meten de lleno en la pela por la quinta plaza en una Liga en la que ha remontado nueve puestos en 11 jornadas. Esta noche, además de Kubo, tendrá la importante baja de Turrientes por sanción.