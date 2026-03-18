Marcelino: "La Real nos obligará a dar nuestra mejor versión"

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El Villarreal se enfrenta este viernes a una prueba de máximo nivel. Enfrente estará una Real Sociedad lanzada, uno de los equipos más en forma del campeonato, y Marcelino García Toral lo tiene claro: no valdrá con medias tintas. “Para ganar a esta Real hay que jugar a nuestro mejor nivel”, advirtió el técnico asturiano en la previa de un duelo que puede marcar el tramo final de temporada. Y es que los amarillos tienen una oportunidad de oro: si vencen, podrían asaltar la tercera plaza.

En el capítulo de nombres propios, Marcelino confirmó la baja de Ayoze Pérez, aún lesionado, pero dejó abierta la puerta a la titularidad de Gerard Moreno. “Está en disposición de jugar 90 minutos e incluso podría ser titular”, afirmó. Una noticia clave para un Villarreal que necesita mejorar con balón si quiere tumbar a los donostiarras. “Nos obligan a tomar decisiones constantemente y además son muy peligrosos al contraataque. Será difícil ganar si no hacemos un gran partido”, insistió.

El entrenador no escondió la dificultad del reto. “Es el tercer mejor equipo de la segunda vuelta de 2026. El impacto del entrenador ha sido inmediato. Es un equipo que incomoda muchísimo, presiona alto, te obliga a decidir rápido y tiene jugadores en un momento espectacular como Gonçalo Guedes o Carlos Soler”, analizó.

Con 30 puntos aún en juego, Marcelino no esconde la ambición. “El pensamiento ideal es intentar sumar los 30”, destacó. Para ello afirmó que será fundamental mantener la fortaleza como locales que han demostrado durante toda la campaña: “Los equipos fuertes en casa suelen estar arriba. Nos quedan cinco partidos aquí y debemos intentar ganarlos todos”, señaló.

De la misma forma el técnico hizo referencia al "bajón" de juego que su equipo ha experimentado en las últimas jornadas y a la necesidad subir dicho techo de regularidad en los siguientes partidos : “Somos algo irregulares dentro de los partidos. Defendemos bien, pero debemos mantener un nivel más constante”, explicó.