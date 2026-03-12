Amics Castelló

Pichel: "La igualdad va a ser máxima hasta el final"

Amics Castelló mantiene el pulso con San Antoni por la primera plaza aunque hay varios aspirantes más al ascenso. Su técnico, José Luis Pichel, analiza la temporada del equipo y las opciones de ascenso en la sintonía de Onda Cero

Víctor Franch

Castelló |

Tras la victoria cosechada el pasado fin de semana, Amics Castello se mantiene firme en el coliderato junto al Sant Antoni de Ibiza. Un duelo que se promete apasionante pero al que podrían sumarse otros equipo que no se han descolgado de dicha pelea.

En el marco de la Bodeguilla de Onda Cero Castellón, en plenas fiestas de La Magdalena, el técnico del equipo casstellonense, José Luís Pichel, habló sobre la temporada realizada y sobre las opciones de pelear por el retorno a la segunda categoría nacional.

Escucha la entrevista pulsando play sobre la fotografía principal

Amics visitó la Bodeguilla de Onda Cero
Amics visitó la Bodeguilla de Onda Cero | Onda Cero Castellón
