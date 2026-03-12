Pichel: "La igualdad va a ser máxima hasta el final"

Tras la victoria cosechada el pasado fin de semana, Amics Castello se mantiene firme en el coliderato junto al Sant Antoni de Ibiza. Un duelo que se promete apasionante pero al que podrían sumarse otros equipo que no se han descolgado de dicha pelea.

En el marco de la Bodeguilla de Onda Cero Castellón, en plenas fiestas de La Magdalena, el técnico del equipo casstellonense, José Luís Pichel, habló sobre la temporada realizada y sobre las opciones de pelear por el retorno a la segunda categoría nacional.

