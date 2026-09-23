Pau Navarro ya es una realidad: 50 partidos con el Villarreal

Con 21 años cumplidos recientemente, Pau Navarro alcanzó este pasado fin de semana los 50 partidos con el primer equipo del Villarreal. El canterano amarillo alcanza una cifra que refleja su progresión en el club. Y lo hace con un protagonismo creciente en los planes de Íñigo Pérez.
Tras comenzar la temporada relegado al banquillo, el joven defensa ha disputado cuatro encuentros esta temporada y ha sido titular en las dos últimas victorias del Villarreal, una circunstancia que evidencia el paso adelante que está dando dentro de la plantilla. Navarro ha ido ganando peso y asume que su responsabilidad también es cada vez mayor. "La estoy ganando poco a poco dentro del equipo. Estoy contento por las últimas oportunidades, porque no es fácil después de no jugar, pero estoy preparado para sustituir a Juan (Foyth) o para cuando toque", explicó.
Cabe recordar que Iñigo Pérez no escatimó elogios semanas atrás para referirse al jugador, al que comparó con Carles Puyol en sus inicios: "Todas las palabras para bien hacia mí, sobre todo del entrenador, las agradezco mucho. Tengo que formar mi camino", afirmaba el defensa de La Vila-vella
"Creemos en la idea del míster, solo nos tenemos que adaptar un poco más a su idea", aseguró el defensa, que considera que el equipo ha ido evolucionando después de un inicio de temporada complicado. Las dos victorias consecutivas han cambiado el estado de ánimo del vestuario y Navarro confía en que el parón sirva para preparar el siguiente tramo de competición.
Mejora en defensa
Pese a que en las últimas semanas el equipo amarillo ha experimentado una mejoría, el defensa tiene claro que la eficacia defensiva debe ser mayor para aspirar cuotas altas esta temporada: “Tenemos que corregir algunos mecanismos o cambiar cómo posicionarnos en las contras, por ejemplo. Hay que retocar esos detalles, ya que venimos de jugar de otra forma y con otros mecanismos. Ir cambiando poco a poco y controlar esos detalles", analizó.
"Cuando recibimos un gol, nos está afectando demasiado al equipo. Porque marcamos y nos marcan enseguida. Aunque nos marquen un gol, ahí no se acaba el partido. Queremos conseguir muchas porterías a cero, pero es verdad que por la forma de jugar y por el estilo de juego, nos pueden marcar gol, pero hay que seguir", afirmaba