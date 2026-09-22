Ayoze: "La intranquilidad irá quedando en el olvido"

Ayoze Pérez asegura que llegar al parón con la victoria fue un alivio para el Villarreal tras un complicado inicio de temporada. De la misma forma afirma que no existen dudas respecto a la idea del técnico, Iñigo Pérez, y se muestra convencido de que es el camino que deben seguir para encauzar la temporada

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Se quitan un peso de encima: “Sí, especialmente porque en casa no veníamos consiguiendo resultados, las sensaciones no eran las mejores y creo que hicimos un partido bastante completo y fuimos justos merecedores de tres puntos. Es una segunda victoria consecutiva y esperemos que de aquí en adelante haya muchas más victorias que celebrar, especialmente en casa donde lo importante sumar mucho”

Se le resistía el gol: “Se estaba resistiendo bastante después de varias acciones de gol y no solo en esta jornadas. He estado ahí cerca de materializar en jornadas anteriores, se me ha estado resistiendo un poco. He tenido alivio al abrir la lata y ya de cara a lo que venía siendo la primera parte, creo que hicimos méritos para ir por delante del marcador y para haber marcado algún gol con más. El equipo siguió insistiendo y al final con insistencia hicimos tres para una buena actuación el equipo y tres puntos importantes”

Los resultados darán confianza: “Sí, eso te lo dan los resultados, eso te lo da cuando llevas varias jornadas sumando de tres. La intranquilidad irá quedando poco a poco en el olvido porque son muchas ocasiones, y las pocas que nos crean, con poco te hacen gol. Te llevas un pequeño mazazo después de hacer una muy buena primera parte y encajar ese gol con apenas esa llegada. Lo normal es pensar que estás siendo un poco castigado por méritos, pero bueno, el equipo siguió en su línea, estamos concienciados de cuál es el camino y al final con esa insistencia de seguir haciendo lo que toca, pues te terminas llevando los tres puntos. Se suceden las ocasiones y llegan los goles”

El gran momento de Moleiro e Illias: “Un partido muy brillante de los dos, con acciones técnicas de mucha calidad y eso muchas veces te marca la diferencia en partidos que a lo mejor están más atascados. Los equipos muchas veces vienen a hacer su partido y actuaciones así de brillantes, individualidades muy buenas, pues desatascar un partido que a lo mejor te está costando. En este caso fue así con un gran partido de ambos y con detalles de calidad que marcaron la diferencia”

Adaptación a Iñigo: “Seguimos recabando información, que cale su idea e intentar plasmarla durante el máximo minutos de posible. Eso es cuestión de un poco de tiempo y plasmarla en el campo durante el mayor tiempo posible. Estamos cada vez más cerca y los resultados están ahí. Esperemos que de cara a futuro el equipo siga dando pasos de gigante y podamos estar en la parte alta de la tabla peleando por grandes objetivos"

Largo parón: “Veremos algo nuevo, nos dará tiempo para para resetear, limpiar un poco la mente, seguir trabajando en las ideas para seguir mejorando de cara a lo que viene, que después del parón viene en un calendario exigente y hay que estar preparados tanto para Champions, Liga, Copa cuando venga… estar preparados del primero al último”