El Servigroup Peñíscola busca la campanada en Barcelona

El Servigroup Peñíscola FS visita este viernes al Barça en la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal. El conjunto castellonense afronta el encuentro con la intención de dar la sorpresa en el Palau Blaugrana y conseguir su segunda victoria de la temporada.

El equipo peñiscolano inició su nuevo proyecto, dirigido por Gerard Pusó, con un desplazamiento en la primera jornada. En su estreno en la renovada Primera División, logró imponerse al recién ascendido Wanapix Zaragoza por 3-5, un resultado que, según explicó el propio técnico, permitió al grupo ganar confianza de cara a los próximos compromisos.

"Estamos muy contentos por haber sumado esos primeros tres puntos y porque es importante empezar ganando y sumar confianza en estos primeros partidos", señaló Pusó durante la rueda de prensa.

Para el encuentro frente al Barça, el técnico del Peñíscola FS no podrá contar con Pablo García, que arrastra molestias físicas, ni con Álex Cervera y Bruno Barea, ambos con ficha del filial. En cambio, sí estará disponible Marc Puigvert, uno de los refuerzos incorporados este verano y que podría disputar sus primeros minutos oficiales con el equipo.

Enfrente estará un Barça que afronta la temporada como vigente campeón y que comenzó la competición con una contundente victoria a domicilio frente al Viña Albali Valdepeñas (2-5).

El precedente más reciente en el Palau Blaugrana invita a la igualdad. La pasada temporada, el Peñíscola FS consiguió arrancar un empate en su visita al conjunto catalán gracias a un gol de Elías Beltrán en el último instante, que estableció el definitivo 5-5.